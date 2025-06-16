رولان مهنا يحصد نجاح “الدني دوّارة”.. تصدّر الترند في 6 دول عربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا حصد النجاح اللافت لأغنيته الجديدة “الدني دوّارة”، والتي أطلقها منذ 10 أيام عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، حيث تجاوزت الأغنية عتبة الـ200 ألف مشاهدة، فيما تخطّى عدد الاستماعات على منصة “أنغامي” حاجز الـ100 ألف.

الأغنية التي تمزج بين الإحساس اللبناني والنفحة الموسيقية العصرية، استطاعت أن تتصدر الترند في عدد من الدول العربية، بينها لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، تونس، والجزائر، ما يعكس تفاعل الجمهور العربي الكبير مع هذا العمل.

ويستعد رولان مهنا لإحياء حفل غنائي مساء الجمعة 20 حزيران في بلدة عمشيت اللبنانية، ضمن فعاليات مهرجان تنظّمه شركة Street Festival لصاحبها جينو عون، في إطار جدول نشاطاته الصيفية.

ويُذكر أن “الدني دوّارة” هي من كلمات خلدون غرز الدين، ألحان رولان مهنا، توزيع KOKO B، تسجيل جو بارودجيان، أما الكليب فهو من توقيع المخرجة كريستل مهنا، التي قدّمت العمل برؤية درامية مميزة.

بهذا النجاح، يرسّخ رولان مهنا مكانته كأحد أبرز الأصوات الشابة الصاعدة في الساحة الفنية اللبنانية والعربية، ويُثبت أن خطواته الفنية مدروسة وتحمل طابعًا خاصًا يُلامس قلوب الجمهور.