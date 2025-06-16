حميد الشاعري يبدأ صفحة جديدة… و”ده بجدّ” أولى المفاجآت

أعلن الفنّان المصريّ حميد الشّاعري عن عودته إلى شركة روتانا، من خلال التّعاقد على أعمال فنّيّة جديدة لمدّة عامين، تستعيد ذكريات التّعاون السّابق بين الطّرفين وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء روح الموسيقى الشّبابيّة الّتي اشتهر بها في التّسعينات وبداية الألفيّة الثّالثة.
وكشف “الشّاعريّ عبر “إنستغرام”، عن أوّل هذه الأعمال وهو أغنية بعنوان “ده بجدّ” الّتي وصفها بأنّها تُقارب الأسلوب الفيروزيّ وتحمل طابعًا مستوحى من نمط الثّمانينات الّذي تميّز به في مسيرته.
بهذه المناسبة، أطلق الحساب الرّسميّ لشركة روتانا عبر “إنستغرام”، الحملة التّشويقيّة للأغنية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الّذي أعرب عن حماسته لعودة “الشّاعري”، إلى السّاحة الغنائيّة.
من جهته أكد “الشّاعري”، أنّ هدفه في المرحلة المقبلة هو كسب الجمهور الجديد، ليسترجع مع روتانا “أيّام الشّباب الملتهب”، كما قال، مشيرًا إلى أنّه وضع خطّة مع الشّركة لتقديم أغنيات جديدة بأساليب موسيقيّة متنوّعة.
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