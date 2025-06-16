شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يكشف عن شرطه الوحيد للعمل مجددًا مع توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

ألمح النجم براد بيت مؤخرًا إلى إمكانية تعاونه مع النجم توم كروز، وأثناء الترويج لفيلمه F1 من إخراج جوزيف كوسينسكي، ناقش نجم Fight Club، في تصريحاته مع "E! News"، الشرط الوحيد الذي بموجبه يمكن أن يعمل مع نجم Mission Impossible.

وقال براد بيت، عن شروطه: "لن أتعلق على الطائرات وأفعل مثل هذا الهراء، لذا عندما يفعل شيئًا آخر، فسيكون ذلك على الأرض"، وفي عام 1994، ظهر الثنائي معًا على الشاشة في فيلم الرعب الخيالي Interview with the Vampire.

ومؤخرًا، أجرى كوسينسكي، الذي عمل مع الممثلين، مقارنة بين سمات الثنائي في مقابلة مع مجلة GQ، حيث قال: "توم يُبدع دائمًا، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بقدرات فائقة ومهارة عالية"، مضيفًا: "كلاهما يمتلك موهبة فطرية في القيادة، لكن أتصور أن توم قد يُخيفنا أكثر".

وأضاف المخرج: "كان من الممكن أن نتعرض لحادث. توم يُبالغ في أدائه. أعني، إنه يُبالغ في أدائه هذا يُرعبني. لقد شاركتُ في العديد من أفلام "المهمة المستحيلة" مع توم، وهي تجربة مُرهقة لشخص مثلي، أصنع له سيارات، وأؤدي معه مشاهد بهلوانية".

قبل أن يختتم حديثه، قال جوزيف كوسينسكي للصحيفة: "براد بيت، يستمع ويعرف قدراته، وأعتقد أنه سيكون أول من يقول، نعم، لن أفعل ذلك"، يأتي هذا فيما ومن المقرر أن يتم عرض فيلم براد بيت، F1 في دور السينما يوم 27 يونيو 2025.