شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين توجه الشكر لرئيس وزراء العراق من مطار البصرة قبل مغادرتها لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر لرئيس وزراء العراق بعد وصولهم إلى مطار البصرة بالعراق، حيث تم فتح مطار البصرة الذى يبعد عن بغداد مقر إقامتهم 6 ساعات.

ونشرت صورًا على صفحة إنستجرام وعلقت قائلة: شكرًا معالى دولة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني.. شكرًا لهذا الوفد رفيع المستوى من رئاسة الوزراء على وجودهم فى استقبالنا بمطار البصرة.. والاهتمام بنا وبسلامتنا حتى وصولنا لمصر.. شكرًا للشعب العراقى الشقيق المحترم.. شعرنا إننا بين أهلنا وإخواتنا.. غمرونا بذوقهم وترحابهم ولم نشعر لحظة بأى غربة.. وشكرًا لمعالي سفير مصر بالعراق على اهتمامه بنا حتى وصولنا للطائرة.. تحياتي واحترامي لدولة العراق.

وكانت وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معها للاطمئنان على وضعها هي والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر رجوعهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن السفير يتابعها لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي.

وأضافت إلهام شاهين، إن كل المشاركين في المؤتمر من كل الدول بخير، وجميعهم عادوا إلى فندق الإقامة في انتظار فتح المجال الجوي مرة أخرى.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن الوضع آمن في العراق والفندق الذي تقيم فيه مؤمن بشكل جيد، والأمور تسير بشكل جيد، ولكن كل ما في الأمر أنها وهالة سرحان في انتظار هدنة لتعود هي وكل العالقين في العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكان قد تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.