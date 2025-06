مقطع فيديو نادر للأمير هاري مع أطفاله

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بعيد الأب بطريقة خاصة، إذ نشرت مقطع فيديو نادر لزوجها الأمير هاري.



وشاركت ميغان ماركل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للامير هاري ظهر فيه مع طفليهما: الأمير آرتشي (6 سنوات)، والأميرة ليليبيت (4 سنوات).

وجمع مقطع الفيديو لقطات لم تُعرض من قبل للأمير هاري وهو يلاعب أطفاله، وظهر وهو يضحك معهم ويرافق آرتشي وهو يقود دراجته، كما ظهر وهو يحمل طفلته في سنواتها الأولى.

وعلقت ميغان على الفيديو برسالة مؤثرة جاء فيها: "الأفضل، عيد أب سعيد لشخصنا المفضل"، كما أرفقت الفيديو بأغنية "Have It All" للفنان جيسون مراز.