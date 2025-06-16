نهى نبيل وابنتها دانة تخطفان الأضواء في زفاف شيرين بيوتي الأسطوري!

ميرنا وليد - بيروت - خطفت العديد من المشهورات ومؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي الأنظار خلال مشاركتهن في حفل زفاف اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي، الذي أُقيم في دبي وسط أجواء فخمة وتحضيرات أسطورية أبهرت الحضور.



ومن أبرز الوجوه التي لفتت الأنظار كانت الإعلامية نهى نبيل، التي حضرت برفقة ابنتها دانة. وقد تألقت نهى بفستان أسود كلاسيكي ناعم ذي قصة مستقيمة، أضفى عليه وشاح بيليسيه باللون الأخضر من الجهة اليسرى لمسة لافتة، كسر من خلالها رتابة الأسود وأضاف بعدًا بصريًا أنيقًا.

ولم تكن الإطلالة مكتملة دون الإكسسوارات المختارة بعناية، حيث ارتدت عقدًا وأساور مرصعة بأحجار خضراء انسجمت بتناغم تام مع لون الوشاح، ما عكس ذوقها الرفيع وحسّها العالي في تنسيق الأزياء.

أما ابنتها دانة، فقد ظهرت بإطلالة مميزة أيضًا، حيث ارتدت فستانًا أسود يزيّنه لمسة وردية عند منطقة الصدر، ما أضفى عليه طابعًا ناعمًا وأنثويًا.