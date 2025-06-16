ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لليوتيوبر السورية نارين عمارة، المعروفة بـ نارين بيوتي، من حفل زفاف شقيقتها اليوتيوبر شيرين بيوتي وأسامة مروة.

ولفتت نارين الأنظار بمقطع الفيديو، إذ ظهرت وهي تقف أمام زوجها رامي سامو، وتبكي متأثرة خلال حفل بزواج شقيقتها الصغرى.

وتفاعل رواد الانترنت بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا بشكل واسع عن اعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع الشقيقات، والحب الكبير بينهما.

وكانت قد ظهرت نارين بيوتي، في حفل زفاف شقيقتها، الذي أقيم بالإمارات العربية المتحدة، وشاركت الجمهور مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه برفقة زوجها رجل الأعمال رامي سامو.

واختارت نارين فستاناً مذهلاً باللون الذهبي اللامع من توقيع المصمم اللبناني العالمي رامي قاضي، تم تصميمه بقصة "ميرميد" (حورية البحر) التي أبرزت قوامها بانسيابية وأناقة راقية.

الفستان تميّز بالتفاصيل البراقة والخامات الفخمة، ما منح نارين بيوتي إطلالة خاطفة للأنظار، في واحدة من أهم المناسبات العائلية.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما فعلته نارين بيوتي في حفل زفاف شقيقتها شيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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