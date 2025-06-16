القاهرة - الخليج 365
علم أن الفنانة يسرا تكثّف ساعات التصوير في فيلمها الجديد "الست لما" حيث تقضي أكثر من 12 ساعة يومياً في موقع التصوير للانتهاء منه بسرعة، حتى تتفرغ لفيلمها الثاني "بنات فاتن".
وتواصل يسرا وأسرة الفيلم تصوير المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تجسد شخصية مذيعة وتدخل في خلافات مع درّة ابنة شقيقها في الفيلم، وهي شخصية تعيش حياتها كما تريد من دون مسؤولية أو التزامات، وتحاول يسرا أن تُنهيها عن ذلك، ولكنها ترفض.
فيلم "الست لما" هو بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.
وكانت يسرا قد بدأت تصوير فيلم "بنات فاتن"، قبل سفرها الى "مهرجان كان السينمائي"، إلا أنها أوقفت التصوير حتى تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "الست لما".
"بنات فاتن" يشارك يسرا في بطولته كلٌ من: هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، الى جانب حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.
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