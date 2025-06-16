الفنان تامر حسني يكشف مفاجأة عن فيلمه "ريستارت"

أعلن الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" عن مفاجأة حول فيلمه الجديد "ريستارت" والمعروض حالياً في دور السينما في مصر والوطن العربي وأميركا.

وكشف تامر أن الجهات الموزّعة للفيلم في الولايات المتحدة الأميركية أعلنت عن تمديد فترة عرضه لأسبوع ثالث على التوالي، بعد أن شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور العربي والأجنبي على حد سواء، ونشر تامر بوستر الفيلم وعلّق عليه قائلاً: "بسبب الإقبال الشديد، تم مدّ عرض فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني للأسبوع الثالث على التوالي".

وكان الفيلم قد عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى في عدد من دور السينما، وحظي بإقبال كبير منذ طرحه، سواء في الدول العربية أو الأجنبية، مما يؤكد نجاح تامر حسني في الوصول الى شريحة جماهيرية متنوعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، في مقدّمهم: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق... وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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