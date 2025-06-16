بعد الحديث عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، طمأن فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس الجمهور على حالته الصحية بعد أن دخل المستشفى قليلة لتلقي العلاج بسبب عارض صحي، وأكد أنه الآن بصحة جيدة.

وقطع زوج النجمة أصالة نصري الطريق أمام الشائعات التي بدأت تنتشر وتتحدث عن حالة الفنان العراقي الصحية، واكد انه بات بصحة أفضل ولا بوجد أي خطر على صحته وهو الآن يستكمل علاجه في المستشفى.

من جانبه، أشار سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، إلى أنه زار ماجد المهندس في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وقال في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": قمت قبل قليل بزيارة أخي وصديقي الفنان الكبير ماجد المهندس في المستشفى بمدينة جدة، وأطمئن الجميع، لله الحمد بدأ يتماثل بالشفاء، وحالته في تحسن، وحسب كلام الأطباء سيخرج غدًا بإذن الله من المستشفى، متمنين له الشفاء العاجل ويعود لنشاطه وجمهوره ومحبيه، وخطاك السوء يا ماجد".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور وتمنوا لماجد الصحة والعافية، متسائلين عن الأزمة التي أصابته وادخلته الى المستشفى، متمنيين له الشفاء العاجل.

وكانت شركة "روتانا" قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض ماجد المهندس لأزمة صحية طارئة استدعت نقله الفوري للمستشفى ولم تحدد السبب ولكنها طلبت من الجمهور الدعاء للفنان العراقي الذي وصفته بـ"النجم الراقي وصوت الحب".

ولم يفصح الى الآن عن تفاصيل دقيقة تتعلق بطبيعة العارض الصحي الذي تعرض له ماجد، لكنه يخضع الآن لمتابعة دقيقة داخل المستشفى، وهناك اهتماماً بالغاً بوضعه من قبل الفريق الطبي المختص، بالتنسيق مع إدارة أعماله ومن المنتظر أن يخرج في الأيام المقبلة.

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