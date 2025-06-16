شيرين عبد الوهاب تُواصل استعداداتها لحفل ختام مهرجان موازين في المغرب

علم أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصل بجدية الاستعدادات لحفل ختام "مهرجان موازين - إيقاعات العالم" والمُقام في المملكة المغربية، حيث تكثّف البروفات مع الفرقة الموسيقية، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، ومن المقرر أن تقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي يحبّها جمهورها.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن إحياء شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ20 من المهرجان، المقرر إقامته السبت في 28 حزيران (يونيو) الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"مهرجان موازين" على "إنستغرام" البوستر الرسمي للحفل، وعلّقت عليه بالقول: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تحيي واحدة من أهم سهرات موازين بمرافقة موسيقية حية بقيادة المايسترو مدحت خميس... لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".

وكانت شيرين قد نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بوستر الحفل، ووجّهت من خلاله رسالة الى محبيها، قائلةً: "جمهوري الحبيب الغالي، عيد سعيد عليكم، انتظروني في حفل موازين المغرب".

وتعود شيرين الى "مهرجان موازين" بعد غياب تسع سنوات، منذ مشاركتها الأخيرة في الدورة الـ15 عام 2016. وتُعدّ مشاركتها هذا العام حدثاً مميزاً لجمهورها المغربي، خاصة أنها ستختتم بها واحدة من أهم الدورات في تاريخ المهرجان، الذي يُعدّ الأضخم والأشهر في أفريقيا والعالم العربي.

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