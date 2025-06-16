ياسين السقا يحرص على دعم والده برسالة مؤثرة

منذ إعلان الفنان أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وابنه الأكبر ياسين يحرص على دعمه في أي مناسبة برسائل مؤثرة ينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص ياسين على الاحتفال بعيد الأب بطريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره لحظة مؤثرة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، ونشر من خلال خاصية القصص المصورة، صورة تجمعه بوالده، وعلّق عليها قائلاً: "عيد أب سعيد لأفضل أب على الإطلاق... بحبك"، في رسالة مختصرة حملت الكثير من المشاعر تجاه والده الفنان أحمد السقا، الذي يُعد من أبرز نجوم السينما المصرية.

وكان ياسين السقا قد أعلن عن مرور شقيقه الأصغر حمزة بأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، ونشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صورة لشقيقه "حمزة"، أثناء تواجده في المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ولكنه لم يكشف عن طبيعة الأزمة أو أسبابها.

وظهر حمزة السقا في الصورة على سرير في المستشفى، بينما اكتفى ياسين بالتعليق قائلًا: "الحمد لله على السلامة".

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