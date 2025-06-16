شام الذهبي تكشف عن الحالة الصحية لآدم تامر حسني

تمنّت شام الذهبي الصحة والعافية لآدم، ابن النجم تامر حسني وصديقتها الفنانة بسمة بوسيل، وعبّرت عن حبها الكبير له وطمأنت الجميع بأنه بات بصحة أفضل.

وقالت ابنة النجمة أصالة نصري في لقاء مع "ET بالعربي": "ربنا يحفظ أدومي لأنه إن شاء الله يارب يبقى عريس المستقبل لبنتي جيجي، أنا وبسمة اتفقنا، أنا عايزة بسمة تبقى حماة جيجي وتامر يبقى حماها، إيه الحلاوة دي؟".

وتابعت: "آدم دا حبيبي بموت فيه من وهو صغير حبيب قلبي يارب يارب يشفيه ويشفي كل أولادنا يارب ومنشوفش عمرنا حاجة وحشه في أولادنا لأن أنك تشوف ابنك أو بنتك تعبانة دي حاجة قاتلة. يارب ما تتكررش تاني ويشفيه يارب ويحفظ كل الاولاد، هو بقى أحسن الحمد لله بس لسه في المستشفى".



وكان النجم المصري تامر حسني قد أكد في وقت سابق أن حالة طفله الصغير باتت مستقرة بعد العملية الجراحية الثانية التي خضع لها وخروجه من العناية المركزة، بسبب انفجار الزائدة الدودية بشكل مفاجئ، شاكراً محبيه من النجوم والجمهور على دعائهم لطفله بالشفاء.

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