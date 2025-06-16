منة فضالي تثير جدلاً كبيراً بتصريحات عن الحيوانات والبشر

أثارت الفنانة منة فضالي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التي كشفت فيها سبب دفاعها المستمر عن الحيوانات وحبّها لها، ومنشوراتها التي تثير الفضول بسبب هجومها على البشر والتحدث عن خصال الغدر والخيانة التي تتعرض لها.

وقالت منة في تصريحات صحافية: "البني آدم أكتر عدو لنفسه، الحيوان أنضف من البني آدم، بأقولها في كل مكان، الحيوان مش بيعمل حاجة أكتر من إنه عايز يأكل ويشرب وبس، لكن الإنسان بيغلط في الناس وأعراضهم وبيعمل مشاكل مع الناس ودا بني آدم مش سوي".

وأضافت: "نفسي أي جهة مختصة تاخذ إجراء إيجابي ضد الناس المحرّضة على قتل الحيوانات والناس المنفّذة للقتل لأن الموضوع زاد عن حده جداً".

وكانت منة فضالي قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي برسالة غامضة تحدثت فيها عن حبّها للحيوانات التي تعتبرها أوفى من البشر الذين تيخيّبون آمالنا في كثير من الأحيان بمواقف لهم.

ونشرت منة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها مع كلابها، وعلّقت عليها برسالة طويلة قالت فيها: "عارفة إن في ناس مبتحبش الكلاب، بس حقيقي مفيش أحن ولا أوفى منهم بحبهم من قلبي، وهما بيحبوني. يمكن ربنا ما كرمنيش أكون أم لأطفال، لكن أنا بعتبر الكلاب دي ولادي بجد، وبخاف عليهم". وأضافت: "ياريت اللي عنده حيوان يرعاه، إحنا عندنا ناس كتير في حياتنا، لكن هما معندهمش غيرنا".

واختتمت رسالتها بالقول: "كفاية إن مفيهمش غدر بني آدم ممكن تأكّله في بيتك، وبينكم عيش وملح، لكنه يكون أول شخص ينهش في لحمك".

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