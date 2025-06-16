أولاد عمرو دياب يحتفلون بعيد الأب من خلال مجموعة من الصور النادرة والخاصة لوالدهم

إحتفل أولاد النجم عمرو دياب بعيد الأب عبر صفحاتهم على انستغرام من خلال مجموعة من الصور النادرة والخاصة لوالدهم.

ونشرت جنا صورة عفوية لتشابك يدها مع يد والدها مع عبارة "عيد أب سعيد".

ونشرت صورة أخرى مع والدها وشقيقها عبدالله وشقيقتها كنزي في مرحلة الطفولة، وبدا علاقة النجم المصري في علاقة مميزة معهم.

وكذلك فعلت كنزي، التي نشرت عبر خاصية الستوريز صورة عائلية تجمعها بوالدها وشقيقها التوأم مع جنا، وبدت في غاية الجمال وتشبه الى حدّ كبير ملامح والدتها، بينما بدا عبد الله نسخة مصغرة من والده. وأرفقت الصورة بايموجي قلب.

بدوره، شارك عبد الله صورة عفوية تجمعه بوالده خلال فترة الطفولة وبدا الشبه الكبير بينه وبين والده، ووجه من خلال الصورة تهنئة لوالده بمناسبة عيد الأب.

وكانت جنى قد كشفت عن تسجيلها أغنية جديدة تحت إشراف والدها، حيث نشرت مقطع فيديو وصور من داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيلها الأغنية، وظهر عمرو دياب وهو جالس يستمع لها أثناء التسجيل ويعطي لها النصائح، ما فتح الباب التكهنات حول تحضير ديو غنائي يجمعهما قريباً.

وظهرت جنا وهي تمسك بسماعات التسجيل، فيما بدا الهضبة حاضراً خلال الكواليس رفقة الموزع الموسيقي أسامة الهندي، ما زاد من حماس الجمهور الذي عبر عن رغبته في عمل مشترك بين الأب وابنته.

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