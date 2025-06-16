شكرا لقرائتكم خبر عن من رمضان كريم لـ ليلة العيد.. خيانة وضرب ريهام عبد الغفور يوم الوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة ريهام عبد الغفور، للضرب والخيانة في أكثر من عمل والمفارقة أن ذلك حدث ليلة وقفة العيد، وكانت البداية فى مسلسل "رمضان كريم" الذى تم عرض جزئه الأول عام 2027، عندما اكتشفت أن خطيبها تزوج عليها في ليلة الوقفة وعرض المسلسل عام 2017.

المرة الثانية فى فيلم "ليلة العيد" الذى تم عرضه فى يناير 2024، حيث تعرضت للضرب على يد زوجها أمام الناس، بل ووحلق لها شعرها في ليلة الوقفة، ليتداول رواد السوشيال ميديا صورها هذه الأيام في المسلسل والفيلم و أنها على موعد من الضرب والخيانة والحزن ليلة الوقفة وأنها صامدة في العنف ضد المرأة.

فيلم "ليلة العيد"، آخر أعمال ريهام عبد الغفور السينمائية وشاركت فى بطولته إلى جانب: يسرا، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وقدمت ريهام عبد الغفور فى رمضان الماضى مسلسل ظلم المصطبة من نوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وشاركها فى بطولة العمل اياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد، أحمد عبد الحميد، يارا جبران، محمد السويسي، ضياء عبد الخالق وايناس الفلال وعدد آخر من الفنانين.