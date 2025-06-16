شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير فيلم "المصيف" قريبًا بعد فترة طويلة من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق عمل فيلم المصيف لاستئناف التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد توقف طويل مؤقت لأسباب تتعلق بترتيبات إنتاجية، ويأتي ذلك في إطار التحضيرات المكثفة للانتهاء من مراحل إنتاج العمل تمهيدًا لعرضه قريبًا.

وقد نفى صُنّاع وأبطال فيلم المصيف ما تم تداوله مؤخرًا من بعض الشائعات حول وجود خلافات داخل فريق العمل، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل إيجابي، وأن الجميع يواصل العمل بروح من التعاون والحماس.

الفيلم من تأليف وإخراج سليم العدوي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم: عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، نسرين طافش، نبيل عيسى، سارة عبد الرحمن، وأحمد ماجد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأبطال من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي داخل إحدى قرى الأثرياء بالساحل الشمالي، حيث تجتمع شخصيات مختلفة ومتباينة، لتتشابك قصصهم ضمن علاقات وصراعات معقدة، ومن خلال أحداث متداخلة، يعالج الفيلم قضايا إنسانية واجتماعية معاصرة.



خالد الصاوى من فيلم المصيف