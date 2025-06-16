شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما قدمه ليوناردو دي كابريو.. ويل سميث يكشف سبب رفضه بطولة فيلم Inception والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم العالمي ويل سميث عن سبب رفضه فيلم Inception الذي عرض عليه في البداية قبل أن يرفضه، ويتم اختيار ليوناردو دي كابريو ليحل محله في أداء دور البطولة، وذلك خلال مقابلة أجراها مع محطة إذاعية Kiss Xtra.

وقال ممثل فيلم Men In Black: "كريس نولان هو من أهداني فيلم "Inception" أولًا، وهو فيلم خيال علمي يدور حول لص يُدعى دوم كوب، يتمتع بقدرة على استخلاص أي معلومة من عقول الناس، وفي وقت لاحق من الفيلم، يُوظف لزرع فكرة في عقول الناس، وهي عملية تُسمى البداية".

وأوضح سبب رفضه العرض: "لم أفهمه.. لم أقل ذلك صراحةً قط.. والآن، بعد أن فكرت في الأمر، أجد أن تلك الأفلام التي تغوص في تلك العوالم البديلة، لا تُقدم أداءً جيدًا، لكنني أيضًا أشعر بالألم من ذلك".

وفي إشارة إلى أدواره التي تم رفضها سابقًا في أفلام مثل The Matrix و Django Unchained، اختتم ويل سميث، حديثه: "من المؤلم جدًا التحدث عن هذا الأمر".

وفي وقت سابق، ووفقًا لموقع هوليوود ريبورتر، عُرض الدور الرئيسي في الفيلم ذاته على "براد بيت" أيضًا، لكنه لم يلتزم بالمشروع، والجدير بالذكر أن الفيلم بعدما عُرض على "دي كابريو"، أصبح من أنجح أفلامه، حيث بلغت ميزانيته الرسمية 160 مليون دولار أمريكي، وحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون دولار أمريكي عالميًا.