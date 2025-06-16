شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات ريستارت في 16 يومًا تتخطى ما حققه فيلم البدلة في 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النجم تامر حسنى بفيلمه الجديد "ريستارت"، اليوم الإثنين 16 يونيو، رقمًا جديدًا في حياته السينمائية متفوقًا على أعلى إيراد لأفلامه داخل مصر من خلال فيلم البدلة، والذي حقق 67 مليون جنيه خلال 6 أشهر من عرضه.

ومع تخطى فيلم "ريستارت" إيرادات فيلم "البدلة" والتى كانت بلغت 67 مليون جنيه، يعد ذلك إنجازًا للتعاون بين تامرحسني والكاتب أيمن بهجت قمر في كتابة هذه الأفلام، حيث إن العملين قصة تامر حسني وسيناريو أيمن بهجت قمر، ومن المتوقع أن يكسر فيلم "ريستارت" حاجز الـ100 مليون جنيه مع استمرار عرضه خلال الأسابيع المقبلة.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية، قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرًا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزي – بعد أن يكتشف الزيف الذي كان يعيشه.

ويقدم الفيلم رؤية اجتماعية معاصرة تنتقد هوس التريند، وتسأل بشكل مباشر: من نحن وسط هذا الضجيج الرقمي؟ ومن نكون حين نُترك وحيدين بعد أن يخفت الضوء الإلكتروني؟

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

"ريستارت" هو ثاني تعاون سينمائي بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم "مش أنا"، ويأتي من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج حسام حسني، وقد استغرق تطوير السيناريو أكثر من عام ونصف، حيث بُني على واقعة حقيقية تم توظيفها دراميًا في قالب يمزج بين الكوميديا السوداء والدراما النفسية والاجتماعية.