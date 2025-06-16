شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "ابن النصابة" يحتفل بعيد ميلاد ياسمينا العبد الـ19.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فاجأ فريق عمل مسلسل ابن النصابة، الفنانة الشابة ياسمينا العبد بالاحتفال بعيد ميلادها التاسع عشر، وذلك في أول يوم تصوير لها ضمن أحداث العمل، وشارك في الاحتفال كل من النجمة كندة علوش، والفنان معتز هشام، وحمزة دياب، إلى جانب مخرج المسلسل أحمد عبد الوهاب.

ونشرت ياسمينا العبد عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال بعيد ميلادها فى كواليس مسلسل ابن النصابة، معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة ودعم زملائها.

مسلسل ابن النصابة يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمينا العبد، مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وقدّمت خلاله شخصية زينة. شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق.

كما ظهرت ياسمينا العبد في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



احتفال فريق عمل مسلسل ابن النصابة بعيد ميلاد ياسمينا العبد



ياسمينا العبد تحتفل بعيد ميلادها



ياسمينا العبد تحتفل بعيد ميلادها فى كواليس ابن النصابة



فريق عمل ابن النصابة يحتفل بعيد ميلاد ياسمينا العبد