شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجاهله لها في عيد الأم.. هايلي بيبر ترد الصفعة لـ جاستين بيبر والان مع تفاصيل الخبر

لم تنشر عارضة الأزياء هايلي بيبر، أي شيء عن زوجها المغني العالمي جاستن بيبر، في عيد الأب الأول له، وذلك بعد أسابيع فقط من صفعته القاسية لها والتي قال فيها "عيد الأم أمر سيئ للغاية"، حسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

عارضة الأزياء الشهيرة، البالغة من العمر 28 عامًا، كانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء احتفالات عيد الأب، لكنها لم تشارك بنشر تكريم مخصص لزوجها على الرغم من أنهما رحبا بطفلهما الأول معًا العام الماضي، حيث استقبل الزوجان، اللذان تزوجا منذ ما يقرب من سبع سنوات، ابنهما جاك بلوز بيبر، في الصيف الماضي، واحتفلا بهذه المناسبة باعتبارهما والدين لأول مرة.



هايلي بيبر برفقة ابنها علي البيانو

ومع ذلك، أثار نجم البوب الكندي، البالغ من العمر 31 عامًا، غضبًا شديدًا الشهر الماضي عندما نشر منشورًا "بغيضًا" بمناسبة عيد الأم الأول لـ هايلي، لذلك يبدو أن مؤسسة "رود" المملوكة لعارضة الأزياء، قد سددت الضربة عندما نشرت منشورات حول علامتها التجارية للجمال فقط دون ذكر جاستن.

وفي هذه الأثناء، كان جاستن مشغولاً بإطلاق سلسلة من المنشورات المزعجة والمليئة بالشتائم بمناسبة عيد الأب الأول له، ففي أول عيد أب له، شارك جاستن تحذيرًا غاضبًا للجماهير، وشارك حوالي 20 منشورًا، بما في ذلك العديد من المنشورات مع ابنه، حيث علق: "أنا أب لا ينبغي العبث معه".

كما نشر عدة صور شخصية لنفسه وهو يحتفل بهذا اليوم، حيث شارك صورة له، وصورة لهايلي وهي جالسة أمام بيانو كبير مع جاك في حضنها.



جاستن بيبر برفقة ابنه

وبغض النظر عن عدم نشرها تهنئة، يبدو أن هايلي أمضت اليوم مع الأب، حيث أعادت نشر إحدى صوره التي تجمعها بابنها معًا، لكنها لم تذكر جاستن، ولم تتمنى له عيد أب سعيدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدلاً من ذلك، شاركت العديد من المنشورات حول أحدث إصداراتها من منتجات التجميل في رود آيلاند، وأعادت نشر لقطات مؤثرة.

ولم تنشر هايلي، التي مازحت في منشور لها مؤخرًا بأنها ستشارك في "مشروبات الليمون المارتيني والعلاج طوال الصيف"، أي تهنئة شخصية له عبر الإنترنت، لكن في العديد من المنشورات الغاضبة التي كتبها جاستن في عيد الأب، بدا وكأنه تلقى هدية من هايلي، وكان أحد منشوراته عبارة عن صور شخصية لنفسه وهو مبتسم مبديًا إعجابه بساعة أوديمار من الذهب والماس.