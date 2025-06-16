شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضها للسخرية.. باسكال مشعلاني تقدم في ألبومها أغنيات قديمة وجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني لطرح ألبومها الجديد الذي يضم العديد من المفاجآت لجمهورها، من أبرز المفاجآت في الألبوم هي أغنية "مرحبتين" التي كانت قد قدمتها السيدة صباح، حيث ستعيد باسكال تقديمها بتوزيع موسيقي جديد ومعاصر.

كما يشمل الألبوم مجموعة من الأغاني القديمة التي سبق وطرحتها، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبًا، وكان قد تم تجديد عدد من الأغاني الشهيرة في السابق، مثل "ما حبيتش" للفنان التونسي الراحل علي الرياحي، و"يا مدقدق" للفنانة سميرة توفيق، و"على الله تعود" للفنان الراحل وديع الصافي.

باسكال مشعلاني كانت قد تعرضت لموجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بسبب خطأ إملائى غير مقصود في منشورًا علقت فيه على الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، حيث قالت في المنشور:"صباح الخير مع كل أجواء الحرب يلي عم نعيشها، الله يمحي الجميع".



منشور باسكال مشعلانى الذى عرضها للسخرية



أثار المنشور جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعى وتعرضت باسكال لموجة من التعليقات الساخرة خول استخدامها كلمة يمحى الجميع، بدلاً من يحى الجميع، لتعود باسكال وتوضح ما قصدته في منشور جديد قامت فيه بتعديل الكلمة الخاطئة ووضع عبارة يحمي الجميع، بعد ساعات من المنشور الأول.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أغنية "اتهرينا" التي طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات رمضان محمد وألحان محمد شحاتة وتوزيع ملحم أبو شديد ومحمود صبرى، وأغنية أخرى بضيعة زغيرة من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، وألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم.

وأضافت: "الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا وكلها حب وتفاؤل، وأقدم عدة أغانى على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة، بحيث أطرح أغنية كل فترة".

ويقول مطلع الأغنية "باب العشم مغلق للتحسينات آن الأوان نفلتر ونعيد الحسابات، عشمنا القريب وعشمنا الغريب لحد ما اتهرينا من كتر الصدمات".