شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين السقا يطمئن الجمهور على شقيقه حمزة ويوجه رسالة لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب ياسين السقا، عن تعرض شقيقه حمزة، لوعكة صحية مفاجئة، وشارك صورة لشقيقه في المنزل بعد خروجه من المستشفى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "حمد الله على سلامتك".



حمزة احمد السقا يتعرض لوعكة صحية

كما احتفل ياسين بعيد الأب، ونشر صورة مع والده النجم أحمد السقا، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أحسن أب في الدنيا بحبك".

أحمد السقا: ياسين موهوب ويرفض دعمي فنيًا ويريد إثبات نفسه للجمهور

وفى أبريل الماضى، تصدر الفنان الشاب ياسين السقا تريند جوجل بسبب أكثر من بوست له على حسابه على إنستجرام، والأيام الماضية كشف النجم أحمد السقا عن رأيه فى تمثيل نجله ياسين السقا فى أحد البرامج التليفزيونية.

وقال أحمد السقا إنه لم يتمكن من متابعة أداء ياسين بالكامل لكنه شاهد له مشهدًا واحدًا وأعجبه أداؤه، قائلًا: "هو برىء وطيب، وشبهى جدًا، ومهذب جدًا وعلمت ابنى كويس أوى درس تمثيل وإخراج وكتابة سيناريو ودرس كل حاجة تخص الصناعة لكن ماينفعش أفرضه على الناس وإنه يعمل على تطوير نفسه بشكل احترافي، لكنه يرفض دعمه فنيًا قبل أن يتمكن من إثبات موهبته للجمهور بنفسه".



ياسين السقا وشقيقه حمزة