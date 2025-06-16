سمير طنب يصيب في توقعاته عن إيران وإسرائيل والطائرة الهندية

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة تصيب توقعات عالم الفلك والبارابسيكولوجي الدكتور سمير طنب، فقد تحققت توقعاته عن إيران وإسرائيل، والطائرة الهندية، والتي كان أدلى بها منذ حوالى العشرة أيام، في برنامج "يوم جديد" عبر قناة OTV، حين إستضافه الزميل إيلي حوشان.



قال سمير طنب حينها في توقعاته: "إسرائيل ستقصف إيران والمنشآت النووية ومراكز الصواريخ الباليستية، قصف مقر المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، وسترد إيران والحوثيون بقصف إسرائيل"، وهذا ما حصل في الأيام الأخيرة.

أما عن الهند، فقال إنه يمكن أن تتعرض لمأساة كبيرة، وهذا ما ظهر منذ أيام، عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية، من طراز بوينغ 787 دريملاينر، أثناء إقلاعها من مطار "سردار فالابهاي بتل" الدولي في مدينة أحمد أباد، وكانت متجهة إلى مطار جاتويك في لندن. وأكدت السلطات أن الطائرة كانت تقل أكثر من 240 راكباً، من جنسيات مختلفة بينهم 169 هندياً و53 بريطانياً.