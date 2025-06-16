عبير الصغير في مغامرة بحرية مع خطيبها… والنتيجة مفاجأة!

ميرنا وليد - بيروت - تصدّر اسم صانعة المحتوى والشيف اللبنانية عبير الصغير مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة خطيبها يوسف فرحات أثناء تواجدهما في البحر.



وفي الفيديو، بدت عبير وهي داخل سيارة برفقة خطيبها، يقودانها في المياه، مشيرة إلى أن السيارة مصممة للسير داخل البحر. ومع ذلك، سيطر عليها الخوف وطلبت من يوسف العودة فورًا.

لاحقًا، تفاعلت عبير مع تعليق طريف من أحد المتابعين الذي سألها: "كيف رجعتي من البحر عايشة؟"، لترد بأسلوب فكاهي مستعينًة بشخصيات كرتونية، قائلة: "غرقنا ووصلنا قاع الهامور، تغدينا مع سبونج بوب وسوينا لفة ورجعنا".