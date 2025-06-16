أبناء عمرو دياب يحتفلون بعيد الأب بصور نادرة

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ميرنا وليد - بيروت - شارك أبناء الفنانالمصري عمرو دياب، متابعيهم لحظات خاصة من أرشيف الطفولة، احتفالاً بعيد الأب، عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت جنا صورة عفوية تُظهر يدها متشابكة بيد والدها، وعلّقت عليها برسالة مختصرة: "عيد أب سعيد". كما أرفقتها بصورة قديمة تجمعها بعمرو وشقيقيها عبدالله وكنزي، عكست دفء العلاقة العائلية بين أفراد العائلة.
أما كنزي، فشاركت صورة عبر خاصية "الستوري"، جمعتها بوالدها وشقيقَيها التوأم. اللافت في الصورة الشبه الواضح بين كنزي ووالدتها، وبين عبدالله ووالده عمرو دياب.
بدوره، نشر عبدالله صورة قديمة مع والده من أيام الطفولة، عبّر من خلالها عن محبته لوالده ووجّه له معايدة بهذه المناسبة.
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