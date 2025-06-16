التركيّة بينار دينيز تُهدي كان يلدريم أجمل هديّة في عيده الأوّل كأب

إحتفلت الممثّلة التّركيّة بينار دينيز بعيد الأب بطريقة عائليّة دافئة، إذ نشرت مجموعة من الصّور عبر حسابها الرّسميّ على إنستغرام تجمع فيها زوجها الممثّل كان يلدريم وابنهما فكرِت هاكان الّذي وُلد في أبريل الماضي.

عكست الصّور لحظات مليئة بالحبّ والفرح بين أفراد العائلة، إذ ظهرت بينار وهي تحمل طفلها الصّغير وسط ابتسامات تعكس سعادتها الكبيرة بهذه المرحلة الجديدة من حياتها. وعلّقت بينار على الصّور بكلمات مؤثّرة: “مبارك لنا ولدنا، شكرًا جزيلًا”، في رسالة تعبر عن تقديرها لدور زوجها كأب في العائلة.

وكان كان يلدريم قد نشر أيضًا صورًا مشابهة للاحتفال بعيد الأب، مؤكّدا فرحته بدوره كأب حديث. وقد تزوّج الثّنائي في سبتمبر ٢٠٢٤، ويبدو متماسكًا سعيدًا بهذه البداية العائليّة الجديدة الّتي يتابعها جمهوره عن كثب.

هذه الصّور والاحتفالات تُظهر جانبًا إنسانيًّا مميّزًا للممثّلَين، بعيدًا عن الأضواء والشّهرة، مؤكّدين أهميّة العائلة واللحظات المشتركة التي تجعل الحياة أجمل.