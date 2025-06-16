بالصور- وعكة مفاجئة في بيت أحمد السقا…وصمت يلف التفاصيل

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كشف ياسين السّقّا نجل الممثّل المصريّ أحمد السّقّا عن تعرّض شقيقه الأصغر حمزة، لوعكة صحّيّة مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة، من دون أن يوضح تفاصيل حالته الصّحّيّة.
ونشر ياسين عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، صورة لشقيقه من داخل المستشفى، معلّقًا: “الحمدلله على السّلامة”.
ثمّ بعد ساعات، عاد ياسين ونشر صورة أخرى تجمعه بشقيقه وكتب: “الحمدلله يا زوز”، في إشارة إلى تحسّن حالته الصّحّيّة.
كما خصّ والده الممثّل أحمد السّقّا، بمعايدة مؤثّرة في مناسبة عيد الأب، إذ نشر صورة تجمعهما وكتب: “أفضل أب على الإطلاق، أحبّك”، ليرد عليه “السّقّا”، قائلًا: “حبيبي، الله يحفظك ويخليك ليَّ”.
يُذكر أنّ أحمد السّقّا، كان قد أعلن مؤخّرًا انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلاميّة مها الصّغير، بعد زواج دام أكثر من ستّة وعشرين عامًا، أثمر عن ثلاثة أبناء ياسين، حمزة وناديا.
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