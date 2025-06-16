شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وهالة سرحان في طريقهما للعودة إلى القاهرة من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين، متابعيها فيديو مع الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها على إنستجرام، وهما في المطار بطريقهما إلى القاهرة، بعد تعذر عودتهما لمصر بسبب حرب إسرائيل وإيران، حيث تم فتح مطار البصرة الذى يبعد عن بغداد مقر إقامتهم 6 ساعات.

وقالت إلهام شاهين: "في طريقنا إلى القاهرة واللى بيهون الرحلة صديقة العمر هالة سرحان ودخلت في وصلة هزار وضحك مع هالة سرحان بسبب حديثها الكثير، وقالت هالة لها "سبينى أكلم وأقول حاجه قولتى كل الكلام".

عبرت الدكتورة هالة سرحان من خلال الخليج 365 عن امتنانها للعراق شعب وحكومة لرعايتها هي والفنانة إلهام شاهين خلال تواجدهما في العراق وتعذر عودتهما لمصر بسبب حرب إسرائيل وإيران، حيث قالت إن العراق بشعبها وحكومتها "حاطينا في عينهم".

وأكدت الدكتورة هالة سرحان أنها والفنانة إلهام شاهين بخير وينتظران اختيار وسيلة آمنة للعودة لمصر في ظل غلق المجال الجوي بسبب الحرب.

وكانت وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معها للاطمئنان على وضعها هي والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر رجوعهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن السفير يتابعها لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي.

وأضافت إلهام شاهين، إن كل المشاركين في المؤتمر من كل الدول بخير، وجميعهم عادوا إلى فندق الإقامة في انتظار فتح المجال الجوي مرة أخرى.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن الوضع آمن في العراق والفندق الذي تقيم فيه مؤمن بشكل جيد، والأمور تسير بشكل جيد، ولكن كل ما في الأمر أنها وهالة سرحان في انتظار هدنة لتعود هي وكل العالقين في العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكان قد تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.