شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تنتقد سياسات الهجرة الصارمة لإدارة ترامب وتعلن دعمها للمهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

خرجت شاكيرا عن صمتها بشأن الاحتجاجات المستمرة للمهاجرين وسياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال مقابلة أجرتها مؤخرًا مع BBC News، شاركت المغنية، البالغة من العمر 48 عامًا، أفكارها وتأملت في تجربتها الخاصة كمهاجرة.

وقالت للصحيفة: "كنت في التاسعة عشرة من عمري فقط عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة مثل العديد من المهاجرين الكولومبيين الآخرين الذين يأتون إلى هذا البلد بحثًا عن مستقبل أفضل"، مضيفة أنها تعلمت اللغة الإنجليزية من خلال قراءة الشعر وكلمات الأغاني من ليونارد كوهين، ووالتر ويتمان، وبوب ديلان، لفهم كيفية عمل اللغة الإنجليزية في كتابة الأغاني.

بعد توليه منصبه في البيت الأبيض، دفع ترامب نحو سياسات هجرة أكثر صرامة، وقالت شاكيرا، إن "العيش هنا يعني العيش في خوف دائم.. وهذا أمر مؤلم".

وحثت المغنية متابعيها على التكاتف والدفاع عن حقوق الإنسان، قائلة: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نبقى متحدين.. الآن، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نرفع أصواتنا ونؤكد بجلاء أن بإمكان أي دولة تغيير سياساتها المتعلقة بالهجرة، لكن معاملة جميع الناس يجب أن تكون إنسانية دائمًا".

وفي وقت سابق من هذا العام، أهدت شاكيرا فوزها بجائزة جرامي للمهاجرين، وقالت - حينها - "إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد".