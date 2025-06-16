شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تبرز إطلالتها بالفستان الأحمر في حفلها الأخير بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة روبي، حفلاً غنائيًا احتفالاً بتخرج طلاب الجامعة الأمريكية، وظهرت روبى بإطلالة أنيقة حيث خسرت الكثير من الوزن وارتدت فستانا أحمر قصيرا، وأبرزت روبي إطلالتها فى الحفل بنشر مجموعة من الصور على حسابها بانستجرام، وتمنت النجاح لطلاب الجامعة.

كما تستعد النجمة روبي، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان موازين في نسخته الـ 20، بدولة المغرب، يوم الجمعة 20 يونيو الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وأحيت النجمة روبي ليلة استثنائية بالعاصمة الأردنية عمان، وأطلت روبي خلال حفلها بإطلالة ساحرة باللون الأسود لتصعد على مسرح الحفل وسط تصفيق وصيحات من الجمهور المتواجد بالحفل لتبدأ روبي حفلها وتقدم وصلة غنائية طويلة تخللها تفاعل الجمهور مع أغاني ورقصات روبي.

وحرصت روبي على تحية جمهورها بحفلها بالعاصمة عمان قائلة: بحب الأردن جدًا ليبادلها الجمهور التحية، وفي لفتة طريفة من روبي أثناء غناء أغنية بيداري كده قالت ممازحة جمهورها "بقالي 20 سنة بغنيها ولسة مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون" لتتعالى ضحكات الجمهور في الحفل.

وخلال الحفل قدمت روبي عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة منها "بيداري كده وقلبي بلاستيك ونمت ننة وحتة تانية ويا ليالي وإنت عارف ليه و يا لرموش" وغيرها من الأغنيات التي رددها الجمهور معها خلال الحفل.

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة ومختلفة سويا ستُطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

يشار إلى أن آخر أعمال روبى مسلسل إخواتى الذى عُرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، بمشاركة نيللى كريم، جيهان الشماشرجى، كندة علوش، وآخرين، إخراج محمد شاكر خضير.



روبي بالأحمر فى آخر حفلاتها الغنائية



إطلالة روبي فى آخر حفلاتها



روبي



روبى



روبي تتألق فى حفلها الغنائي الأخير