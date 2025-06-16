شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعد عبد الوهاب.. محطات في حياة "ابن العائلة الفنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين 16 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعد عبد الوهاب، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1926، ورحل عن عالمنا في 23 نوفمبر 2004 عن عمر يناهز 78 عامًا.

نشأته وحياته الفنية

نشأ سعد عبد الوهاب في بيئة فنية بجوار عمه، الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1949، ثم التحق بالإذاعة المصرية، حيث عمل مذيعًا لمدة 5 سنوات.

كان سعد عبد الوهاب في بدايته يرى أن "الفن حرام"، حتى قابل الشيخ شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، الذي غيّر نظرته، فقرر دخول الفن بشرط عدم تقديم القبلات في الأفلام أو الغناء المُثير للغرائز.

بين التشبيه بالنقد والدفاع عن الهوية الفنية

اتهمه البعض بأنه لم يصل إلى شهرة عمه بسبب تقليده له، فرد قائلًا: "هذه القرابة لم تأخذ مني شيئًا، بل أتاحت لي الكثير.. لم أجلس أمام عمي كتلميذ، لكني تعلمت منه كيف يختار كلماته ويُلحنها".

وعن سبب عدم تحقيق الشهرة ذاتها، أوضح أنه كان دقيقًا ومُتقنًا لعمله، مما جعله بطيئًا في إنتاج الأعمال، كما كان شديد الحرص على النظافة، ويرفض المصافحة بالقبل أو تناول الطعام خارج المنزل.

رحلة فنية متنقلة بين الغناء والسينما

بدأ سعد عبد الوهاب الغناء مبكرًا، وقدم أكثر من 200 أغنية، منها: "الدنيا ريشة في هوا" "القلب القاسي" "من خطوة لخطوة" "على فين وخداني عنيك" "جنة أحلامي" كما شارك في 7 أفلام، منها: "العيش والملح" (اكتشفه المخرج حسين فوزي) "بلد المحبوب" "أماني العمر""علموني الحب"

من الإمارات إلى رحيله

ابتعد عن الفن 20 عامًا، عمل خلالها مستشارًا للأغنية الوطنية في إذاعة الإمارات، حيث وضع النشيد الوطني الإماراتي وغناه بنفسه. تنقل بين السعودية والكويت والبحرين قبل أن يستقر في الإمارات حتى وفاته.

رحل سعد عبد الوهاب تاركًا إرثًا فنيًا مميزًا، ظل محفورًا في ذاكرة محبيه رغم قلة أعماله مقارنة بعمه، لكنها كانت أعمالًا مؤثرة ببصمتها الخاصة.