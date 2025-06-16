شكرا لقرائتكم خبر عن ظهر في دور صامت.. محطات مهمة بحياة بيومي فؤاد فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الإثنين الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1965، ليشق طريقه في عالم الفن ويترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية بحسه الكوميدي المميز.

تخرج بيومى فؤاد من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركًا في فرقة أتيليه المسرح.

كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج، وعمل في مجال الإعلانات أولاً ثم ظهر كـ كومبارس صامت في مسلسل أم كلثوم المعروض عام 1999، وعمل في السينما بأدوار صغيرة في أفلام، مثل: بدل فاقد، احكي يا شهرزاد عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011.

بالإضافة إلى أعمال درامية مثل: أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013. وزادت شهرته مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة، في عام 2013 شارك في مسلسل موجة حارة.

يعد بيومي فؤاد من أشهر من أدَّى دور الطبيب في السينما المصرية، كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ"جوكر الدراما المصرية".

في عام 2021 حقق فيلمي وقفة رجالة وماما حامل وهما من بطولته 21.7 مليون دولار (340 مليون جنيه مصري) في السعودية لعام 2021، ليصنف أحد الممثلين الأكثر طلبًا في تاريخ السينما العربية.