شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عامًا على عرض "اللمبي 8 جيجا".. ووقتها منع تسريب الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر على عرض فيلم "اللمبى 8 جيجا" للنجم محمد سعد 15 عامًا، حيث عرض في السينمات مثل هذا اليوم 16 يونيو 2010، والفيلم تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أشرف فايق، من بطولة محمد سعد، مى عز الدين وحسن حسنى وميسرة وماجد الكدوانى وعبد الله مشرف.

ويجسد محمد سعد فى اللمبى 8 جيجا دور وسيط محام يقتنص الزبائن ويوصلهم إلى المحامين، ويتمكن بمساعدة وكيله من تزوير كارنيه نقابة محامين ومزاولة مهنة المحاماة، فى الوقت ذاته يعانى مع زوجته نوجا - مى عز الدين من عدم الإنجاب، ثم يصاب اللمبى في عقله فيزرع الطبيب شريحة إلكترونية فى مخ اللمبى لتتغير حياته، ولكنها تلغى مشاعره الإنسانية ويصبح شخصًا مفتريًا حيث إن المال يغريه وفى النهاية يقرر التخلص منها.

ومنذ 15 عامًا وقبل طرح فيلم "8 جيجا" بطولة محمد سعد فى دور العرض السينمائية، اتخذ المنتج أحمد السبكى وقتها احتياطات كافية لمنع تسريب الفيلم على شبكة الإنترنت، وهدد الجميع بتعقبهم قضائيا وعدم التهاون معهم، خصوصاً أن سرقة الأفلام على الإنترنت تكلف الشركات الإنتاجية الكثير من الخسائر.