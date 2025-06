شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم How to Train Your Dragon يحقق رابع أعلى إيرادات افتتاحية في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنميشين How to Train Your Dragon إيرادات غير متوقعة وضخمة في شباك التذاكر ووصلت لـ 35.6 مليون دولار من خلال 4356 دار عرض سينمائي داخل أمريكا الشمالية ليحقق رابع أعلى افتتاحية إيرادات في عام 2025.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم How to Train Your Dragon يحقق رابع أعلى إيرادات افتتاحية في عام 2025، بعد أفلام " Minecraft" و"Lilo & Stitch" و"Captain America: Brave New World"، ووصلت إجمالية إيراداته 82.7 مليون دولار في ثلاثة أيام، متجاوزًا التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 70 و80 مليون دولار.

فيلم How to Train Your Dragon هو النسخة الحية من فيلم الانيميشن الذي حمل نفس الاسم ودارات أحداثه حول Hiccup والذي يشعر أنه لا ينتمي لنفس المكان الذي يعيش فيه، حيث تصطاد عشيرته الفايكنج التنانين، والفيلم الجديد من بطولة جيرارد بتلر و ماسون ثامس ومن إخراج دين ديبلوس.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لنسخة الفيلم الأنيميشن والتي جاءت بعنوان How to Train Your Dragon: The Hidden World في 2019، وجاء الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، و كيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاي باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التي تحمل اسم How to Train Your Dragon.