شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد استعدادًا لصيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الفنان سامو زين حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، والمقرر طرحه في موسم صيف 2025، رغم أنه لم يستقر بعد على الاسم النهائي للعمل.

ويتعاون سامو زين في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، إلى جانب مشاركته في تلحين عدد من الأغاني بنفسه، في خطوة تعكس رغبته في تقديم تجربة موسيقية متكاملة ومختلفة.

ومن أبرز أغاني الألبوم أغنية بعنوان "باب وخبط"، من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وأغنية أخرى من كلمات أسامة محرز، وألحان مشترك بين سامو زين وعلي الخواجة، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويفاضل سامو حاليًا بين طرح الألبوم كاملاً دفعة واحدة، أو إطلاقه بطريقة سينجل على مدار صيف، حيث لا يزال في مرحلة تحديد الشكل النهائي لعرض الألبوم على الجمهور.

وطرح مؤخرًا النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بصى بصة" من كلمات وألحان وتوزيع حسون وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وشاركه فى الأغنية حسون، كان قد طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "القبول نعمة" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح مؤخرًا النجم سامو زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.

وطرح أيضًا النجم سامو زين، مؤخرًا، أغنية بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.