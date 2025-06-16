شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Materialists يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في شباك التذاكر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Materialists بطولة النجمة العالمية داكوتا جونسون وكريس إيفانز وبيدرو باسكال، رقمًا قياسيًا جديدة لشركة A24 ليسير على المسار الصحيح لتوقعات الإيرادات التي تبنأ بها صناع الفيلم مسبقاً، حيث حقق حوالي 5 ملايين دولار من خلال 2844 دار سينما يوم الجمعة في أمريكا الشمالية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الرومانسي Materialists وهو الجزء الثاني من فيلم الكاتبة والمخرجة سيلين سونغ، والذي رشّح لجائزة الأوسكار لأول مرة، " Past Lives"، يقترب من تحقيق ارقامه المتوقعة في الإيرادات وهي حوالي 12 مليون دولار خلال ثلاثة أيام من العرض، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية بتحقيق إيرادات أولية تتجاوز سبعة أرقام، وسيكون هذا ثالث أكبر افتتاحية لفيلم على الإطلاق لقناة A24، بعد فيلمي " Civil War" الذي حقق 25.5 مليون دولار و Hereditary الذي حقق 13.5 مليون دولار.

فيلم Materialists، وهو فيلم كوميدي رومانسي من تأليف وإخراج سيلين سونج، المرشحة لجائزة الأوسكار، يدور حول "خاطبة" تتورط في علاقة مع رجل ثري.