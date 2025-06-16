شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ملكة اللايف.. 5 حفلات في مصر والكويت والسعودية ودبى خلال 60 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر النجمة أنغام في تأكيد مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي كما تعد ملكة حفلات اللايف، حيث أحيت 5 حفلات غنائية في 4 دول عربية خلال 60 يومًا فقط، هذه الجولة الفنية تعتبر بمثابة محطّة جديدة في مسيرة أنغام الحافلة بالعطاء الفني والنجاح، حيث تميزت الحفلات بالحضور الجماهيري الكبير والأجواء المفعمة بالحماس.

أنغام عُرفت بجمال صوتها وقدرتها على أداء أغانيها بإحساس عميق، أثبتت مرة أخرى أنها ملكة الحفلات الحية، استطاعت أن تأسر قلوب جمهورها في كل مدينة، مقدمة أجمل أغانيها التي تجمع بين الرومانسية والعاطفة، وسط تفاعل جماهيري لم تشهده المسارح من قبل.



انغام

وخلال السطور التالية نستعرض حفلات أنغام خلال الـ 60 يومًا الماضية، وهى كالتالى:

قدمت حفلاً غنائيًا ضمن ليالى مصر وسط حضور جماهيرى كبير، وتفاعل الجمهور مع أغانيها، حيث قدمت أكثر من 18 أغنية كاملة، وأبرزها تيجى نسيب، وقلبى معاه، وغيرها من الأغانى المحببه للجمهور.

كما قدمت حفلاً موسيقيًا في الكويت بقيادة المايسترو هانى فرحات، حيث قدمت عددًا من الأغانى القديمة والجديدة، وكان الحفل في أرينا الكويت.

وأحيت المطربة أنغام حفلاً غنائيًا فى عمان يوم 10 مايو الماضى، وتحديدًا على مسرح مدينة العرفان، فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور جمهور كثيف بالاضافة إلى الجاليات العربية هناك، وأقيم الحفل بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة، وتفاعل الجمهور مع أغانيها حيث قدمت أكثر من 25 أغنية.

كما قدمت أنغام حفلا غنائيا ضخما فى دبى 3 مايو، وسط حضور مئات من جمهورها، بالإضافة إلى الجاليات العربية، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، وقدمت أنغام ما يقرب من 23 أغنية، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

وأخيرًا قدمت أنغام حفلاً في مدنية الدمام حفل غنائي في الدمام 13 يونيو الجارى بحضور 7000 شخص من جمهورها، وذلك بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، وقدمت العديد من الأغانى المميزة.