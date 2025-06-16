زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تنشر أحدث صورة لابنتها دانييلا.. وهذا ما قالته عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 يونيو 2025 01:21 صباحاً - نشرت صانعة المحتوى ومدونة الجمال زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة لابنتها الصغرى دانييلا فواز شاركتها مع متابعيها في أحدث ظهور لابنتها بعدما قامت بنفسها بوضع المكياج.

صورة لـ دانييلا فواز بعدما قامت بوضع الماكياج بنفسها



يبدو أن دانييلا فواز لم ترث فقط جمال والدتها صانعة المحتوى زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، إنما أيضاً تأثرت بها وبشغفها بالمكياج. ففي أحدث صورة نشرتها زينب فياض لابنتها الصغرى دانييلا عبر ستوري حسابها على إنستغرام بدت دانييلا بجمال بارز. ولكن اللافت أنها أطلت بمكياج هي من قامت بوضعه بمفردها على وجهها من دون علم والدتها وفق ما ذكرته التي ولدى عودتها إلى المنزل، فوجئت بابنتها دانييلا قد وضعت المكياج على وجهها فقامت بتصوير ملامح وجهها عن قرب لتُبرز المكياج الذي وضعته سواء الآيلاينر الأبيض على عينيها وأحمر الشفاه. وعلقت زينب بطرافة على الصورة معربة عن دهشتها بما فعلته دانييلا وفي الوقت نفسه عبرت عن حبها الكبير لها قائلة:" رجعت البيت لقيتها هيك عاملة بحالا اكلتا اكل".

دانييلا فواز بعدما وضعت المكياج بنفسها- الصورة من ستوري حساب والدتها زينب فياض على إنستغرام

زينب فياض ورحلة إلى المالديف

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وكانت مدونة الموضة والوجه الإعلاني وصاحبة أحد مراكز التجميل زينب فياض زارت جزر المالديف مؤخراً حيث شاركت متابعيها صوراً من رحلتها هناك وأماكن ساحرة زارتها حيث كانت تمضي أجمل أوقاتها ولحظات هادئة.

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زينب فياض وابنتاها رهف ودانييلا والشبه مع هيفاء وهبي

أعلنت زينب فياض انفصالها عن زوجها في العام الفائت 2023 موضحة أن الانفصال تمّ بهدوء ورقي وأن كل شيء قسمة ونصيب. زينب أم لابنتين هما دانييلا ورهف وتعيش معهما في الكويت حيث افتتحت مركزاً للتجميل. وتنشر دائماً صوراً وفيديوهات من داخله كما تعطي نصائح جمالية للسيدات ومنها ما نشرته مؤخراً "خليكي بأيدي امينه وما تخلي حدا يخرب جمالك وانا موجودة دايماً لحتى شوفكن يا قمراتي انتو".

ويجد الكثير من المتابعين أن زينب فياض وابنتيها رهف ودانييلا يحملن الكثير من الشبه بالفنانة هيفاء وهبي. في حين يرى البعض الآخر أن زينب فياض تقلد والدتها بإطلالاتها وماكياجها وطريقة كلامها وصوتها وحركاتها ودلعها، وأنها خضعت لأكثر من عملية تجميلية حتى تصبح شبيهة بها. ونصحوها ألا تتأثر بوالدتها وأن تكون لها شخصيتها المستقلة. فيما رأى العديد أنه من الطبيعي أن تكون ملامح زينب فياض شبيهة بملامح والدتها الفنانة هيفاء وهبي. ومن الطبيعي أن تتأثر بها.

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