الكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل مملكة الحرير.. وهذا موعد عرض أولى الحلقات

البوستر الرسمي لمسلسل "مملكة الحرير".. وهذا موعد انطلاق العرض

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قصة مسلسل "مملكة الحرير"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 يونيو 2025 01:21 صباحاً - يترقب قطاع كبير من الجمهور انطلاق عرض مسلسل "" بطولة الفنان، وذلك بعد الإعلان عن ‏موعد العرض من قبل المنصة الرقمية صاحبة العرض الحصري للعمل. ‏منذ قليل كشفت منصة "يانغو بلاي" الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل "مملكة الحرير"، وأرفقت به تعليقًا دعائيًا جاء كالتالي: ‏‏"المملكة ليها ملك واحد...بس العرش مهمة الوصول ليه مش سهلة!"، كما أعلنت المنصة عن بدء عرض أولى حلقات المسلسل الجديد يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري. ‏ويتكوّن مسلسل "مملكة الحرير" من 10 حلقات ويُشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين وهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو ‏اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز ومحمود البزاوي وآخرون، والعمل تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج ‏‏"سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي.‏يمكنك قراءة.. بيتر ميمي يجمع كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد في السينما والدرامامسلسل "مملكة الحرير" يُعد بمغامرة درامية غير مسبوقة تمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة والمغامرة، في إطار بصري جذاب ‏وسرد مشوّق، وذلك من خلال قصة ملحمية مشوّقة، تدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة ‏للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما، ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش ‏نفسه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».