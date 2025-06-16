شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة أزياء بولندية تسرد تفاصيل تحرشها من هارفي واينستين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت قضية المنتج والنجم العالمي هارفي واينستين، متصدرة عناوين الأخبار والصحف العالمية، ومن حين لآخر يسطع اسمه عقب أى تصريحات تصدر من أطراف القضية، والتي كان آخرها حديث كاجا سوكولا، التي تحدثت عن إعادة محاكمة هارفي من جديد في نيويورك.

وكشف تقرير نشرته صحيفة فاريتي، عن أن عارضة الأزياء البولندية كاجا سوكولا، التي تعرضت لاعتداء جنسي مرتين في 2002 و2006 في فندق تربيكا وفقًا لمزاعمها التي برأت هيئة المحلفين فيها هارفي من تلك المزاعم، قالت ان أسوأ ما تعرضت له خلال فترة المحاكمة هو إرهاقها في الإدلاء بشهداتها خلال خمسة أيام متواصلة.

وقالت سوكولا لمجلة فارايتي: "الجزء المدمر لم يكن المحاكمة نفسها، بل خيانة أختي، لا أفهم حقًا كيف يُمكنها فعل ذلك، كيف يُمكن لأي شخص أن يفعل شيئًا كهذا، وتورطها في الدفاع عن هارفي"، وصرحت سوكولا لمجلة "فارايتي" أنها كتبت عن إساءة واينستين في مذكرات أخرى، لكن لم تُقرأ أمام هيئة المحلفين، وقالت: "اختارت شقيقتي إحضار هذا الشيء الوحيد من بولندا الذي عبّر عن محتواه، وشعرتُ بظلمٍ كبيرٍ وجرحٍ عميق، هذه الأساليب تُظهر مدى قذارة هذه اللعبة التي يمارسونها".

وسبق وكشفت عدة تقارير أجنبية عن أن المنتج والنجم العالمي هارفي واينستين، سيعود للمحاكمة الجنائية مجددًا وهي المرة الثالثة له، ومن المقرر ان يشهد هذا الأسبوع إعادة فتح قضية جديدة تتعلق بسلسلة فضائح التحرش التي لاحقته خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن واينستين، البالغ من العمر 73 عامًا، مسجون منذ إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عام 2020، لكن المحكمة العليا في نيويورك ألغت إدانته العام الماضي وأمرت بإعادة محاكمته، ويأمل فريق دفاعه الآن أن يمنحهم قاض مختلف ومناخ سياسي متغير فرصة للتبرئة.