شكرا لقرائتكم خبر عن آيسل رمزى: سعاد حسنى مثلى الأعلى.. وأحب الشخصيات البعيدة عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة آيسل رمزي عن بداياتها الفنية وتفاصيل من حياتها الشخصية خلال استضافتها في برنامج "لمن يهمه الفن" مع الإعلامية أميرة نور عبر إذاعة نغم إف إم، حيث تحدثت عن حبها المبكر للفن والدعم الكبير الذي تلقته من أسرتها.

وقالت آيسل رمزي: "أغنية مسلسل (لهفة) لما سمعتها حسيت إنها بتكلمني وبتعبر عني، وقلت لأهلي إني عايزة أمثل، فدعموني جدًا".

وأضافت: "أنا قدام الكاميرا حد، وفي الحقيقة حد تاني خالص.. ببقى الشخصية اللي بمثلها، وبعد كلمة Cut برجع لطبيعتي".

وأشارت آيسل إلى أنها تفضل تقديم الشخصيات المختلفة عنها قائلة: "بحب أعمل الأدوار اللي بعيدة عني أكتر من اللي شبهي"، معربة عن حبها الكبير لفيلم "إشاعة حب"، وقالت: "لو هعمل دور فيه هختار دور سعاد حسني".

وعن ذوقها الفني، عبرت آيسل عن عشقها للمسرحيات الكلاسيكية، قائلة: "بحب المسرحيات القديمة جدًا، خصوصًا (العيال كبرت)، و(الواد سيد الشغال)، و(المتزوجون)".

في الجانب الشخصي، تحدثت آيسل عن حبها للمشروبات الباردة قائلة: "بعشق الـIce Coffee وبعمله في البيت حلو أوي بالعسل".

كما عبرت عن ولعها بالتصوير الذاتي قائلة: "بعشق السيلفي وبحب أصور نفسي أكتر من إن حد يصورني".

وعن اختياراتها في الحياة، قالت: "لو هختار بين النجومية والحب، هاختار النجومية.. ولو هحب في يوم من الأيام هاختار أحب بالعقل".

وأبدت آيسل إعجابها بالفنانة حنان مطاوع، ووصفتها بأنها "فنانة راقية وجميلة، وبتتعامل بطبيعتها وقلبها، ونفسي أحاول أبقى زيها على المستوى الفني والإنساني".

وأضافت: "هي أكتر حد بينصح من قلبه ونصايحها بتبقى صح جدًا".

كما أعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنانة ريهام عبد الغفور، قائلة: "حبيت الشغل معاها، وبشوفها جميلة جدًا وجذابة أوي".

وأكدت آيسل أنها تحاول التوفيق بين الدراسة والتمثيل رغم صعوبة الأمر، قائلة: "لما بيبقى عندي امتحانات وشغل ببقى مضغوطة أوي".

وفي ختام حديثها قالت: "بحلم إني أعمل حاجة أفيد بيها الناس في مجالي، ويبقى ليها معنى من خلال أدواري".