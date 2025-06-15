شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فات الميعاد الحلقة 3.. أحمد مجدى يعتدى على زوجته برغم تحذيرات الطبيبة والان مع تفاصيل الخبر

ذهبت بسمة "أسماء أبو اليزيد" للطبيبة بصحبة زوجها مسعد "أحمد مجدي" بعدما تعرضت لنزيف؛ ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل فات الميعاد وطمئنتها الطبيبة ولكنها أكدت لهما ضرورة تحسين نفسيتها دائما، وبعدما انصرفوا تحدثت بسمة إلى زوجها عن طموح أخيها الصغير كنوع من أنواع الدردشة، ولكنه ظن أنها تعيب فيه، وهنا بدأت المشاجرة بينهما انتهت بتعديه عليها، على الرغم من أنه وعدها باستحالة اعتدائه عليها مرة أخرى، وهنا قام بتركها في الشارع وحدها وانصرف ووقفت هي مكانها مصدومة وحزينة.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فات الميعاد، العديد من الأحداث، حيث اصطحب معتصم "أحمد صفوت" شقيقته "هاجر عفيفي" لأحد الملاجئ، كي يتبنى طفلا، وذلك بعدما تركت زوجته سارة "ولاء الشريف" المنزل بسبب مشكلة عدم الإنجاب، وبالفعل وقع الاختيار على طفل معين، وذهبت شقيقته لتخبر أختها بما ينوي معتصم فعله، الأمر الذي أثار غضب زوجها "عماد إسماعيل" وقرر أن يخبر أباه "محمد أبو داود".

وبعدما أخبره غضب غضباً شديدًا، وواجه ابنه معتصم الذي حاول إقناعه بأن هذا هو الحل الوحيد في الوقت الحالي حتى يجعل زوجته سعيدة، وطلب منه أن يدعو الله بأن يرزقهما طفلا.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.