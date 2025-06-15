شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق: سعيد بكل دور قدمته فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد وفيق إنه كان يتمنى أن يقدم شخصية الفنان محمود حميدة في مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني، مؤكدا أن الدور كان أكثر من رائع، وأن العمل كان به قدرات فنية كبيرة للغاية.

وأضاف وفيق، إن الفنان دائما يعيش حالة تحد في كل عمل يقدمه إذا كان يرغب في الاستمرارية، وإن نجاحه الحقيقي يتمثل في كل دور قدمه واستطاع يوصل من خلاله رسالة.

وتابع أحمد وفيق: كل دور قدمته في مسيرتي أنا فخور به، فأنا دائما ما أكون حريص في اختياراتي الفنية لأنني أتعامل مع جمهور مختلف ومتذوق للفن.

وأكد وفيق أن دوره في مسلسل "تحت السيطرة"، مع الفنانة نيللي كريم أصعب دور قدمه في حياته الفنية.

وخلال استضافته في برنامج "يحلى الكلام"، مع الإعلامية لبني فوزي على راديو مصر، قال وفيق إنه تعلم من المخرج العالمي يوسف شاهين الالتزام والدقة في العمل.

وأضاف وفيق أن سيدة المسرح العربى سميحة أيوب قالت لى كلام اعتبره شهادة تقدير مهمة، وأن الراحل محمود عبد العزيز قدم لي نصيحة لا استطيع أن أنساها ما حييت وأطبقها في حياتي يوميا.

وأكد وفيق أنه إنسان هادئ جدا ويحب الاستمتاع بالحياة مع كلبي"تويكس" وراضي جدا بحياتي.