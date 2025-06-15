تعرفوا إلى المرض الذي تعاني منه أسيل عمران.. هل حالتها خطيرة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 10:30 مساءً - تصدرت الفنانة السعودية أسيل عمران خلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، كما كسبت تعاطف جمهورها ومحبيها، وذلك بعد الإعلان عن إصابتها بمرض مناعي نادر وخطير، يهاجم جسدها منذ 5 سنوات.
المرض الذي تحدثت عنه أثناء حلولها ضيفة في برنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة "MBC1".
حيث قالت: "اليوم ما يؤثر بي هو محيطي؛ أمي وأبي وأخواتي بالتأكيد يهمني رأيهم جداً. ولو والدي أو والدتي تضايقا مني فذلك سيتعبني نفسياً جداً ولكن لا أهتم لكلام الناس، اختلفت المرحلة لديّ تحديداً منذ اكتشافي إصابتي بمرض مناعي منذ 5 سنوات، حيث أصبح جهاز المناعة عندي يهاجم نفسه، وأذكر وقتها سافرت إلى الخارج للحصول على تشخيص دقيق لحالتي، وقابلت الدكتور لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا المرض، خاصة مع عدم وجود أي عوامل وراثية لهذا المرض في عائلتي".
وأكملت أسيل: "سألني الدكتور هل لديك توتر في حياتك؟ فأجبته:" بالتأكيد. فحياتي كلها عبارة عن stress يتجدد"( ضاحكة). فقال لي:" ليس من المهم أن يكون لديك توتر، إنما أن تجيدي طريقة التعامل معه". سألني مجدداً :" هل تعبّرين"؟ فقلت له:" أكثر بكثير". فقال لي: "انتبهي فهذه المرحلة مهمة جداً. إذ يجب أن تفكري ملياً بنفسك". وتابعت عمران: "وعندما رجعت إلى بيتي جلست أفكر ملياً. حينها بدأت أشياء من داخلي تتغير واتخذت قراري وهو عبارة عن أنا ثم أنا ثم أنا ثم يأتي أي أحد آخر. وأنا حتى قبل أهلي، لأنه لابد من توفير الراحة أولاً لنفسي وأكون سعيدة؛ لكي أستطيع تحقيق الراحة والسعادة والتواجد باستمرار مع أهلي".
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وشكّلت هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرتها، وفتحت أمامها آفاقاً فنية أوسع داخل واحدة من أقوى الصناعات الدرامية في المنطقة.
وتفاعل الجمهور مع أدائها لشخصية "هبة" التي قدمتها في المسلسل بشكل كبير، حتى إن البعض اعتقد أنها ممثلة مصرية، وهو ما اعتبرته "أسيل" شهادة نجاح كبيرة بالنسبة لها، وعلّقت على هذا الأمر في لقاء إعلامي لها قائلة: "تفاجأت من التعليقات، ولكن في النهاية كنت سعيدة للغاية بهذا التفاعل".
يذكر أن مسلسل "لام شمسية" تناول أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى؛ حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يسلّط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.
ويشارك ببطولة المسلسل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد"؛ التي أعادت جمعها بالمخرج كريم الشناوي، بعد تعاونهما الناجح في فيلم "ضي" العام الماضي.
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المرض الذي تحدثت عنه أثناء حلولها ضيفة في برنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة "MBC1".
ما هو مرض أسيل عمران؟!حيث كشفت الفنانة الشابة أسيل عمران إصابتها بمرض مناعي، يهاجم جهاز المناعة لديها منذ خمس سنوات، مؤكدة أن الأطباء لم يكشفوا عن وجود أي عوامل وراثية للمرض، مرجحين أن التوتر هو السبب الرئيسي وراء هذا المرض.
حيث قالت: "اليوم ما يؤثر بي هو محيطي؛ أمي وأبي وأخواتي بالتأكيد يهمني رأيهم جداً. ولو والدي أو والدتي تضايقا مني فذلك سيتعبني نفسياً جداً ولكن لا أهتم لكلام الناس، اختلفت المرحلة لديّ تحديداً منذ اكتشافي إصابتي بمرض مناعي منذ 5 سنوات، حيث أصبح جهاز المناعة عندي يهاجم نفسه، وأذكر وقتها سافرت إلى الخارج للحصول على تشخيص دقيق لحالتي، وقابلت الدكتور لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا المرض، خاصة مع عدم وجود أي عوامل وراثية لهذا المرض في عائلتي".
وأكملت أسيل: "سألني الدكتور هل لديك توتر في حياتك؟ فأجبته:" بالتأكيد. فحياتي كلها عبارة عن stress يتجدد"( ضاحكة). فقال لي:" ليس من المهم أن يكون لديك توتر، إنما أن تجيدي طريقة التعامل معه". سألني مجدداً :" هل تعبّرين"؟ فقلت له:" أكثر بكثير". فقال لي: "انتبهي فهذه المرحلة مهمة جداً. إذ يجب أن تفكري ملياً بنفسك". وتابعت عمران: "وعندما رجعت إلى بيتي جلست أفكر ملياً. حينها بدأت أشياء من داخلي تتغير واتخذت قراري وهو عبارة عن أنا ثم أنا ثم أنا ثم يأتي أي أحد آخر. وأنا حتى قبل أهلي، لأنه لابد من توفير الراحة أولاً لنفسي وأكون سعيدة؛ لكي أستطيع تحقيق الراحة والسعادة والتواجد باستمرار مع أهلي".
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أسيل عمران وتواجد مميز في رمضان 2025في خطوة فنية مميزة، خاضت النجمة السعودية أسيل عمران أول أعمالها الدرامية في مصر؛ من خلال مشاركتها في مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2025، حيث انتقلت من الدراما الخليجية إلى الساحة المصرية لتثبت حضورها وسط نجوم الدراما العربية.
وشكّلت هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرتها، وفتحت أمامها آفاقاً فنية أوسع داخل واحدة من أقوى الصناعات الدرامية في المنطقة.
وتفاعل الجمهور مع أدائها لشخصية "هبة" التي قدمتها في المسلسل بشكل كبير، حتى إن البعض اعتقد أنها ممثلة مصرية، وهو ما اعتبرته "أسيل" شهادة نجاح كبيرة بالنسبة لها، وعلّقت على هذا الأمر في لقاء إعلامي لها قائلة: "تفاجأت من التعليقات، ولكن في النهاية كنت سعيدة للغاية بهذا التفاعل".
يذكر أن مسلسل "لام شمسية" تناول أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى؛ حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يسلّط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.
ويشارك ببطولة المسلسل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد"؛ التي أعادت جمعها بالمخرج كريم الشناوي، بعد تعاونهما الناجح في فيلم "ضي" العام الماضي.
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