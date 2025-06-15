ليلة من الحنين.. نوستالجيا فورها تُشعل جدة وتجمع نجوم الألفينات في حفل تاريخي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 10:30 مساءً - بحضور أكثر من 10,000 شخص، اختتمت ليلة أمس فعاليات حفل "نوستالجيا فورها" في سوبر دوم جدة، في واحدة من أضخم وأجمل الليالي الغنائية التي أعادت الجمهور إلى زمن الألفينات الذهبي، وسط أجواء طربية وحماسية لا تُنسى.

مشاركة نخبة من ألمع نجوم الألفينات

الحفل، الذي نظمته شركة "فور إم إيفنت"، شهد مشاركة نخبة من ألمع نجوم ذلك الجيل، على رأسهم الفنان رامي جمال، أحمد باتشان، مايا نصري، إيوان، مساري، فرقة واما، فرقة بلو العالمية، الفنان هيثم سعيد، يوسف العماني، جنات وأحمد الشريف.

وقد تألق الفنانون بأدائهم المميز وأغانيهم الخالدة، التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والدموع والضحك، في ليلة مزجت بين الذكريات والمشاعر والحنين.

فعاليات حفل 'نوستالجيا فورها' في سوبر دوم جدة- الصورة من الشركة المنظمة للحفل

فعاليات حفل 'نوستالجيا فورها' في سوبر دوم جدة- الصورة من الشركة المنظمة للحفل



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الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة: "ما شهدناه يؤكد الفن الحقيقي لا يشيخ"

وفي تصريح خاص، قال المهندس حمزة ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة فور إم: "كنا نؤمن منذ البداية أن الحنين للموسيقى الصادقة ما زال حياً، وما شهدناه الليلة يؤكد أن الفن الحقيقي لا يشيخ. جمهور جدة أذهلنا بحضوره وتفاعله، ونحن فخورون بنجاح هذا الحدث الأول من نوعه."

فعاليات حفل 'نوستالجيا فورها' في سوبر دوم جدة- الصورة من الشركة المنظمة للحفل

فعاليات حفل 'نوستالجيا فورها' في سوبر دوم جدة- الصورة من الشركة المنظمة للحفل



حفل "نوستالجيا فورها" لم يكن مجرد عرض موسيقي، بل رحلة في الذاكرة، ورسالة حب لجيل تربى على موسيقى الألفينات... ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة جدة.



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