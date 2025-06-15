شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جرش للثقافة والفنون يؤجل مؤتمره الصحفى بسبب حرب إيران وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، الذى يقام بدولة الأردن الشقيقة، تأجيل المؤتمر الذى كان من المقرر انعقاده غداً الإثنين للكشف عن تفاصيل برنامج هذا العام، إلى وقتاً لاحق يتم الإعلان عنه قريباً.

حيث أصدر مهرجان جرش للثقافة والفنون بياناً تضمن تأجيل المؤتمر إلى وقتاً لاحق، نظراً لتطورات الأحداث الأخيرة التى تشهدها المنطقة إلى إشعار آخر.

وكانت إدارة مهرجان جرش قد وقعت اتفاقية للتعاون المشترك، ونقابة الفنانين الأردنيين، فى دورته الـ39 للعام الحالي، وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الثقافة الأردنى مصطفى الرواشدة، في المركز الثقافي الملكي، وتتولى فيها النقابة التعاقد مع الفنان الأردني بمختلف المهن الفنية، ووقع الاتفاقية عن المهرجان المدير التنفيذي أيمن سماوي، وعن النقابة، النقيب محمد يوسف العبادي.