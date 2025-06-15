شكرا لقرائتكم خبر عن "فات الميعاد" والسجن العاطفي.. العلاقات التوكسيك ليست حكرًا على الرجال.. ماما "عبلة" نموذجًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قنوات DMC وDMC Drama ومنصة Watch It، بدء عرض الحلقات الأولى من مسلسل فات الميعاد، والذي يستلهم اسمه وتتره من أغنية السيدة أم كلثوم كوكب الشرق "فات الميعاد".

اللافت للنظر في مسلسل "فات الميعاد" هو رهانه الكبير على الشباب، بالدفع بـ أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في بطولة المسلسل، حيث يتصدر القصة الرئيسية التي تدور حولها الأحداث حيث تعتبر أسماء هي المحرك الأساسي للأحداث في ظل ما تعيشه من ضغوط تحت سقف بيتها وسط عائلة الزوج أحمد مجدي.

العمل يناقش الضغوط التي تمارس على المرأة، ليس فقط في شخصية "بسمة" التي يمارس عليها زوجها ضغط شديد كونه رجل العيلة الذي يجب أن يكون له هيبة ويحل محل والده الراحل، يدعم والدته في قرارتها تقديرًا لدورها وإجلالاً لها، ما يجعله يضغط على الطرف الذي يعتبره الأضعف وهي الزوجة، فيتعامل معها وكأنه ملك له لا يحق لها أن تحلم إلا من خلاله وبالطبع بعد موافقة ومباركة من والدته التي تتحكم في خط سير كل شخص من أفراد الأسرة، لا بالصوت العالي أو العصبية ولكن باللعب على المشاعر ما يجعلها تأخذ ما تريد ممن حولها بطريقة ناعمة وهو ما برعت فيه سلوى محمد علي "عبلة"، والتي تقدم الكثير من أدوار الأم ولكن كل أم قادرة سلوى على أن تقدمها بطريقة مختلفة لا تتشابه مع دور ثان.

الأم تتحكم في مصير أولادها من منطلق الضغط عليها كـ امرأة يجب أن تجمع أولادها حولها تحمي عشها فمن يريد الاستقلال فهو غادر، وفي نفس الوقت تمارس على ابنها أحمد مجدي "مسعد" نوع من القهر مستغلة مشاعر الحب وأمومتها في الدفع به للوقوف لجوار محمد علي رزق "عبد المنعم" باعتباره خيبان وشيلة من شيلتها التقيلة وبالتالي يجب عليه أن يساعدها في الشيلة ولا مانع من أن يقهر زوجته في مقابل الوقوف لجوار شقيقه، وكأن العنوان البارز الذي يقول أن أكبر عدو للمرأة هي المرأة هو عنوان صادق، فيما أجاد محمد على رزق في تقديم دور ابن أمه المدلل الذي يعتمد عليها في حل مشاكله ليقدم شخصية ابن أمه بشكل مغاير عما شاهدناه على الشاشة، يدخل في مشاريع فاشلة ويلعب على نفس الحبل الذي تلعب عليه "عبلة" والدته حبل العاطفة يأخذ ما يريد بالعاطفة مثلما دفع شقيقه لسرقة فلوس زوجته لإخراجه من الحبس بكلمة واحدة أشعره من خلالها أنه يتخلى عنه رغم كونه الأخ الكبير، وليحافظ الأخ "مسعد" الكبير على ذلك اللقب سرق زوجته لينقذ صغير أمه "الخيبان".

في المقابل يمارس نوع مختلف من الضغط على ولاء الشريف "سارة" تلك الزوجة التي تتضاءل فرص انجابها مع الوقت وهو نفس حال زوجها أحمد صفوت "معتصم" فكلاهما يعنيان من نفس المشكلة، لكن الضغط ينصب عليها هي فقط، حيث يمنحه والده فرصة للزواج من أخرى ليحصل على حفيد من صلب نجله غير مباليا بالقهر الذي سيقع على زوجة ابنه فالحفيد أهم وذلك وسط رفض الزوج الغدر بزوجته التي يحبها لكنه لا يحميها من الضغوط التي يمارسها هو شخصيا في الالحاح عليها للوصول لحلول من أجل الإنجاب قبل أن يرضى بالواقع والذي ربما لم يكن ليرضى به في حالة كونه قادر وزوجته وحدها هي الغير قادرة.

شخصية "مسعد" أحمد مجدي، واحدة من أبرز الشخصيات في المسلسل، والمميز في العمل هو أن الشخصيات رمادية وليست أحادية فكل شخصية لها محاسنها وهناتها، ومسعد واحد من الشخصيات التي تجمع بين الخير والشر، يتحكم ماضيه في مستقبله، وضعته الأم في مقام راجل البيت لكنه غير قادر على التحكم في شيء إلا بالرجوع إليها، يحب زوجته ولكنه يريد فرض سيطرته الكاملة عليها، لتبقى تحت خيمة بيت العيلة وتحت السيطرة في نفس الوقت، يتعامل معها بذكورية وتعالي عندما تشعره بضعفه ذلك الإحساس الذي يهرب منه طول الوقت في مقابل الحفاظ على صورة المسيطر.

ورغم أن العمل في حلقاته الأولى لكن يجب هنا الإشادة بمستوى الكتابة، التي يشرف عليها محمد فريد وسيناريو والحوار لـ ناصر عبد الحميد وعاطف ناشد و إسلام أدهم، البناء الدرامي للعمل والشرح الوافي للشخصيات ودوافع تصرفاتها والعقد التي تظهر في الأحداث وطريقة حلها وتشابكها وتعقيدها من جديد، منح العمل الكثير من التشويق والتلهف لما هو قادم ولردود أفعال بسمة التي تريد أن تعيش حياة ناجحة تثبت فيها صحة اختيارها لمسعد كزوج.

نجحت رضوى شعبان مهندسة الديكور في التعبير عن المستوى الاجتماعي والمعيشي الذي تعيش فيه الأم بالدور الأرضي، وهو المستوى المختلف عن المستوى المعيشي في شقة مسعد وبسمة والتي ظهرت فيها الديكورات بشكل ربما لا يتناسب مع المستوى الاجتماعي له حيث يعمل عامل في مصنع وكذلك هي، ويبدو أن الأحداث ستكشف عن مساعدات ربما شارك بها والدها للحفاظ على المستوى المعيشي التي عاشت فيه مع أسرتها قبل الزواج.

المسلسل يشكل عودة جيدة للمخرج سعد هنداوي بعد غياب، ويحسب له اختياراته الجيدة لفريق التمثيل واعتماده على الشباب بشكل كبير، كما أن دمج روح أغنية "فات الميعاد" لكوكب الشرق في التتر وطبيعة الأحداث، جاء بشكل جيد خاصة مع تولى عزيز الشافعي موسيقى العمل.

كما يحسب للمخرج سعد هنداوي أيضًا اختياراته لأماكن التصوير وهذا الكم الكبير من التنوع والخروج للأماكن المفتوحة ما بين الريف في مشاهد محاولة بيع ميراث والدة مسعد من الأرض أو بشكل المصانع ومشروع الإسكان الاجتماعي والشوارع، ما منح صورة مدير التصوير زكي عارف الكثير من الغنى على الشاشة.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.