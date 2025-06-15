لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد وفاة شقيقها

لطيفة تنعي شقيقها: "لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 08:59 مساءً - اضطرت الفنانةلتأجيل طرح ألبومها الجديد، الذي كان من المفترض أن يصدر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب وفاة شقيقها "نور الدين العرفاوي"، بشكل مفاجئ، ولم تحدد لطيفة الموعد الجديد لطرح الألبوم ولكن من المنتظر الكشف عن الموعد الجديد بعد انتهاء فترة الحداد.واعلنت الفنانة لطيفة، وفاة شقيقها نور الدين، لتُعرب عن صدمتها الشديدة، لرحيله بعد ساعات قليلة من اتصاله بها، وكتبت لطيفة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" منشور تنعي فيه شقيقها بكلمات مؤثرة قائلة: "أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالى، لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين.. الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالى يا ملاك فى صفة إنسان الله يرحمك يا روحى يا غالى ويغفرلك فى جنة النعيم بإذن الله".

يمكنك قراءة.. لطيفة تتحدث لأول مرة عن وفاة والدتها : أنا اللي غسلتها

جمهور لطيفة يُحدد اسم ألبومها الجديد 2025‏

لطيفة تروّج لألبومها الجديد بأغلفة ألبوماتها السابقة

View this post on Instagram A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)

وسبق أن أطلقت الفنانة التونسية، حملة تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي لاختيار اسم ألبومها ‏المُنتظر لعام 2025. حيث عرضت، على متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائمة بأسماء أغانٍ من الألبوم الجديد للتصويت على ‏الاسم الأنسب قائلة: "حبايبي زي ما انتوا اختارتوا إن عنوان الألبوم يكون من أسامي أغاني الألبوم .. أحب انكوا تختاروه معايا،‏ تفتكروا ‏عنوان الألبوم يكون إيه ؟؟ (معرفكش..‏ عندنا وبس.. قلبي ارتاح.. أخبارك إيه.. تسلم وتعيش) مستنية رأيكم ".كما نشرتمقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، استعرضت فيه أغلفة ألبوماتها السابقة، ولقطات من أبرز حفلاتها التي جمعت ‏جماهيرية كبيرة، مما زاد من حماس الجمهور لانطلاق الألبوم الجديد.يأتي هذا الألبوم بعد نجاح ألبومها لعام 2024 "مفيش ممنوع"، الذي ضم 10 أغانٍ وحقق نجاحاً واسعاً.‏

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».