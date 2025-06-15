تامر حسني يتفوق على كريم عبد العزيز في شباك التذاكر السعودي.. إليكم التفاصيل

38.2 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر السعودي في أسبوع

تامر حسني يتفوّق على كريم عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 07:20 مساءً - حظيت دُور العرض في المملكة العربية السعودية بإقبالٍ جماهيري كبير طوال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع أسبوعحيث يُعرض هناك 30 فيلماً متنوّعاً، وسط حالة تنافسية شديدة، الأمر الذي انعكس علىبشكلٍ ملحوظ.وأوضحت هيئة الأفلام السعودية أنّ شباك التذاكر السعودي حقق طوال الأسبوع الماضي، وتحديداً خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري، إيرادات بلغت 38.2 مليون ريال، مقابل 805.9 آلاف تذكرة مبيعة. فيما احتفظ فيلم Lilo & Stitch بالصدارة؛ مُحققاً 6.6 ملايين ريال، مقابل 150.4 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي، 26.9 مليون ريال، لـ588.2 ألف تذكرة.لاحقه فيلم Ballerina بالمركز الثاني؛ حيث حقق 6.5 ملايين ريال، لـ133.1 ألف تذكرة مبيعة؛ ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل أسبوعين، 8.5 ملايين ريال، مقابل 172.1 ألف تذكرة. والفيلم بطولة: آنا دي أرماس، لينكا ريجوليوفا، كيانو ريفز، لانس ريديك، إيان ماكشين ونورمان ريديس. والعمل تأليف شاي هاتن. وإخراج لين وايزمان.وتدور أحداثه حول امرأة شابة تُدعى "إيف" تسعى للانتقام ممن قاموا بالتخلّص من عائلتها، حين يتقاطع دربها مع "جون ويك" القاتل المحترف الذي اعتزل حياة الإجرام.وذهب المركز الثالث إلى فيلم "ريستارت"، والذي حقق 5.4 ملايين ريال، مقابل 112.6 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه طوال الـ3 أسابيع الماضية، 17.2 مليون ريال، مقابل 333 ألف تذكرة. والعمل بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفُّق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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أما المركز الرابع؛ فكان من نصيب فيلم "المشروع X". بطولة الفنان كريم عبد العزيز؛ حيث حقق 5 ملايين ريال، لـ99.5 ألف تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 7.9 ملايين ريال، لـ155 ألف تذكرة تقريباً. ويُشارك في بطولة الفيلم، كلٌّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد. والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي. وشارك في التأليف أحمد حسني. وإنتاج تامر مرسي.

فيلم "المشروع X" تدور أحداثه حول عالم مصريات يُدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغيّر مصادر الطاقة في العالم كله. الأمر الذي يُغيّر حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أن يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأن تظل سراً مدفوناً؛ ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة. فمن ينتصر على الآخر؟

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